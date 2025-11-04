Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çin'den ABD'ye Nijerya uyarısı | Dış Haberler

        Çin'den ABD'ye Nijerya uyarısı

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nijerya'ya ilişkin açıklamalarına değindi. Ning, din ve insan haklarını bahane olarak kullanarak ülkelerin iç işlerine karışılmaması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:21 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den ABD'ye Nijerya uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin, ABD Başkanı'nın ülkedeki Hristiyanların karşılaştığı tehditler nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" olarak adlandırmasının ardından, din ve insan haklarını bahane olarak kullanarak ülkelerin iç işlerine karışılmaması uyarısında bulundu.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in Nijerya'nın kapsamlı stratejik ortağı olduğu ve ülkenin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunda ilerlemesini desteklediğini belirtti.

        Sözcü Mao, Çin'in, dinin ve insan haklarının bahane olarak kullanılarak diğer ülkelerin iç işlerine karışılmasına, yatırımlar ve güç kullanımıyla tehdit edilmesine kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

        Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini ifade ederek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil edilmesine tepki göstermişti.

        Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

        Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        VENEZUELA'YA DAİR AÇIKLAMA

        Çin, ABD'nin Venezuela bandıralı deniz araçlarına uyuşturucu kartellerine ait olduğu gerekçesiyle Karayip Denizi'nde yaptığı müdahalelerin "aşırı" ve "tek taraflı" olduğunu bildirdi.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Venezuela'nın ABD'nin olası bir saldırısına karşı Çin, Rusya ve İran'dan aralarında füzeler ve dronların olduğu askeri donanımları edinmeye çalıştığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Çin'in sınır aşan suçlarla mücadelede ülkelerin güçlü işbirliği yapmasından yana olduğunu vurgulayan Sözcü Mao, "Çin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve tehdidine karşıdır." dedi.

        Mao, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barış ve istikrarın altını oyan eylemleri onaylamadıklarını, ABD'nin diğer ülkelerin araçlarına "tek taraflı" ve "aşırı" müdahalelerine karşı olduklarını belirterek, "Umarız ABD, ikili ve çok taraflı yasal çerçevelerde normal kanun koruma ve yargı işbirliğine başvurur." ifadesini kullandı.

        Çin'in Venezuela'ya silah temin edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt olarak Mao, Venezuela ile ilişkilerinin iki egemen ülke arasında olduğunu, üçüncü tarafları hedef almadığı gibi, herhangi bir üçüncü taraftan da etkilenmeyeceğini kaydetti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa