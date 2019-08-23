Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı dinmiyor. Çin, yaklaşık 75 milyar dolarlık ABD ürünlerine yeni vergiler koyduğunu ve Amerikan otomobilleri için ertelediği vergileri yeniden işleme koyacağını açıkladı.

Çinli yetkilerinden yapılan açıklamada 75 milyar dolarlık ABD çıkışlı ürünlere yüzde 5 ila 10 arasında değişen vergilerin iki partide, 1 Eylül ve 15 Aralık itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Daha önce konan ancak ticaret görüşmeleri nedeniyle ertelenen ABD otomobillerine yönelik yüzde 25'lik ek verginin de 15 Aralık tarihinden itibaren tekrar işleme alınacağı vurgulandı. Otomotiv parçaları ve ham petrol için de geçerli olacak ek vergi kararında ise oran yüzde 5 olacak.

300 MİLYAR DOLARLIK VERGİYE KARŞILIK

S&P 500, vadeli işlemlerde Çin'in ek vergi tarifeleri sonrası yüzde 0.7 düştü.

ABD Başkanı Trump'ın karara ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Zira Başkan Trump, ağustos ayı başında ateşkesi bozarak 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 vergi getirip sonrasında aralık ayına kadar ertelemişti. Erteleme kararının yaklaşan tatil sezonunda ekonomik canlılığı etkilememesi için alındığı açıklanmıştı.

Çin'in açıkladığı vergiler arasında ithal soya fasulyesine getirilen yüzde 5'lik tarife de bir başka tartışma konusu zira Başkan Trump, Çin'i ABD'den daha fazla tarım ürünü alma sözü verip almadığını belirterek açıkça eleştirmişti.