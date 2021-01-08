AA

Çin'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Craft'ın ziyaretine şiddetle karşı çıkıldığını belirtildi.

AA'nın haberine göre; Tayvan'ın "Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu" ifade edilen açıklamada, "Çin, ABD ile Tayvan bölgesi arasındaki her türlü resmi temasa kesinlikle karşı. Pozisyonumuz tutarlı ve net." denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.