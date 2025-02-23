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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'den ABD Başkanı Trump'ın yayımladığı genelgeye tepki - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'den ABD Başkanı Trump'ın yayımladığı genelgeye tepki

        Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yayımladığı, kritik sektörlerde Çin kaynaklı yatırımların engellenmesini öngören, "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgeyi eleştirerek, Washington yönetimine ekonomik ve ticari konuları siyasileştirmeme çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:55
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        Çin'den ABD Başkanı Trump'ın yayımladığı genelgeye tepki
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        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin yaklaşımının, ulusal güvenlik kavramını genelleştiren, piyasa-dışı ve ayrımcı bir uygulama olduğu, iki ülke arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz etkileyeceği belirtildi.

        Genelgenin uygulanması halinde Çin ile ABD arasındaki yatırım alışverişine zarar vereceğine dikkati çekilen açıklamada, bunun ABD'ye de yararının olmayacağı vurgulandı.

        Açıklamada, Çin'in ABD'nin bu konudaki adımlarını yakından izleyeceği ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gereken tedbirleri alacağı belirtilerek, Washington yönetimine uluslararası yatırım ve ticaret kurallarına, piyasa ekonomisinin yasalarına uyma ve ekonomik ve ticari konuları siyasileştirmeye ve araç haline getirmeye son verme çağrısı yapıldı.

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        "Önce Amerika Yatırım Politikası"

        ABD Başkanı Trump, dün yayımladığı "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgede, Çin bağlantılı şirketlerin ABD'de "teknoloji, altyapı, sağlık, tarım, enerji, hammadde ve diğer kritik sektörlerde" yatırım yapmasını engellemek üzere, Yabancı Yatırım Komitesi'nin denetimi dahil "her türlü yasal araca başvurulacağını" bildirmişti.

        Çin'in, gıda kaynakları, tarım alanları, madenler, doğal kaynaklar, limanlar ve gemi terminalleri gibi ABD'nin "değerli mücevherleri" olan yatırım alanları "görünür ve gizli yollarla" hedef aldığı iddia edilen genelgede, "Çin, ABD şirketlerinin, kendi ülkesindeki kritik altyapıyı devralmasına izin vermiyor, ABD de Çin'in, ABD'deki kritik altyapıyı devralmasına izin vermemeli." ifadesi yer almıştı.

        Genelgede ayrıca Amerikan şirketlerinin de Çin'in askeri sanayi sektörüne yatırım yapmasına engelleneceği çünkü Pekin yönetiminin, "ordu, istihbarat ve diğer güvenlik aygıtlarını modernleştirmek için Amerikan sermayesini sömürdüğü" öne sürülmüştü.

        ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırım Komitesi, ülkeye gelen yabancı yatırımları ulusal güvenlik riskleri açısından denetleyerek engelleme yetkisine sahip bulunuyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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