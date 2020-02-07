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Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Çin'de yaşayan Türk vatandaşları, koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin için bir dayanışma videosu yayınladı.

Türk vatandaşları tarafından oluşturulan klipte, 'Başarabilirsin Wuhan', 'Sizi destekliyorum' ve 'Yapabilirsin Çin' gibi ifadeleri kullanılıyor.

Dayanışma klibi, Çin sosyal medyasında birçok Çinli fenomen tarafından da paylaşıldı.

İŞTE TÜRK VATANDAŞLARININ HAZIRLADIĞI DAYANIŞMA VİDEOSU