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Koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in parlamento toplantısında karamsar bir tablo ortaya konurken ilk defa yıllık büyüme hedefi açıklanmadı ve daha fazla hükümet harcaması sözü verildi.

Çin Başbakanı Li Keqiang'ın çalışma raporuna yıllık büyüme hedeflerinin dahil edilmemesiyle Çin 1990'dan beri ilk defa

büyüme hedefi belirlememiş oldu. Çin'in ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle birinci çeyrekte yüzde 6.8 negatif büyüme ile uzun yıllar sonra ilk defa daralmış oldu.

Li, parlamento toplantısının başında "Küresel salgınla beraber ekonomik ve ticari durumların belirsizliğinden dolayı Çin öngörülemez faktörlerle karşı karşıya kalırken bu yıl ekonomik büyüme için bir hedef belirlemedik" dedi. Li, finansal riskler artarken iç tüketim, yatırımlar ve ihracat düşüyor, işsizlik üzerindeki baskı da önemli ölçüde artıyor uyarılarında bulundu.

9 MİLYON İSTİHDAM

Rapora göre Çin bu yıl 9 milyondan fazla istihdam yaratmayı hedefliyor. 2013 yılından beri en düşük istihdam hedefini belirleyen Çin'in 2019 yılı hedefi 11 milyondu. Bir hafta süren Ulusal Halk Kongresi öncesinde, Çin'in üst düzey liderleri işsizliğin artmasının toplum istikrarına tehdit oluşturabileceği endişelerinin ardından ekonomiyi canlandırma çalışmalarını artıracaklarını söylediler.