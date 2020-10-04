Çin'de zincirleme trafik kazası: 18 ölü

AA

Cilin'de görevli emniyet yetkilileri, Fuyu kentinde hafif ticari bir aracın traktöre arkadan çarptığını açıkladı.

Yetkililer, bu aracın daha sonra karşı şeride geçerek hareket halindeki başka bir araca daha çarptığını ifade etti. 8 kişinin olay yerinde, 10 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 1 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.