Çin'de yolcu treni raydan çıktı: en az 20 yaralı

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Şinhua ajansının haberine göre, Çin Demir Yolu Guangcou Grubundan yapılan açıklamada, Şandong eyaletinin Cinan kentinden, Guangdong eyaletinin Guangcou kentine doğru gitmekte olan bir yolcu treninin, yerel saatle 11.40 sularında Hunan eyaletinin Çıncou kentinde raydan çıktığı belirtildi.

Ön soruşturma, kazanın, son birkaç gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelandan kaynaklandığını ortaya koydu.

Açıklamada, makinistin, heyelanı fark ettikten sonra acil fren önlemlerini aldığı ancak trenin jeneratör vagonunun heyelan bölgesine girerek alev aldığı, beş vagonun da raydan çıktığı ifade edildi.

Yerel yetkililer, Yongşing kasabasında meydana gelen kazada 3'ü ağır 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Kazanın ardından, yaralı yolcular ve mürettebat üyeleri hastaneye kaldırılırken, kurtarma çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.