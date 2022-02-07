Çin'de 3.6 milyonluk kent karantinada

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Çin'de Vietnam sınırına yakın 3,6 milyonluk Baise kentinde Cuma günü 1 koronavirüs vakası kaydedilmişti. Ancak Pazartesi günü yerel vaka sayısının 98'e yükselmesi sonrası kent genelinde karantina ilan edildi.

Yerel vakaların yükselişe geçmesi ile tüm okullar bir sonraki emre kadar kapatıldı, toplu taşıma seferleri durduruldu, şehre giden yollar kapatıldı, test zorunlu hale getirildi ve herkese test yaptırmak ve zorunlu işler dışında evde kalması emredildi.

Vakaların, ülkede 20 Şubat'a kadar sürecek Kış Olimpiyatları'nın başlaması dönemine denk gelmesi nedeniyle alarm seviyesinin yükseltildiği belirtiliyor.

Çin'de 6 Şubat itibariyle salgının başlangıcından bu yana 106 bin 419 vaka bildirildi, ölü sayısı ise 4,636 olarak açıklandı.