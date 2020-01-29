29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de yaşayan dört Pakistanlı öğrencide yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tespit edildi.
Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, düzenlediği basın toplantısında, Pakistanlıların yoğun olarak yaşadığı Wuhan'da 500'ün üzerinde ülke vatandaşı öğrenci bulunduğunu söyledi.
DÖRT PAKİSTANLIDA KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ
Ülkedeki tüm Pakistanlıların sağlık durumuna ilişkin elçilik ve Çinli yetkililer aracılığıyla bilgi aldıklarını belirten Mirza, şimdiye kadar dört Pakistanlı öğrencide hastalığın görüldüğünü ve bu kişilerin tedavisinin Çin'de devam ettiğini dile getirdi.
Mirza, virüsün henüz Pakistan'da görülmediğinin altını çizerek "Daha önce yeni tip koronavirüs şüphesiyle gözlem altına aldığımız kişiler oldu ancak bu kişilerde virüse rastlanmadı" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığında koronavirüs için kurulan özel birimin sözcüsü Muhammed Selman, "Dört öğrenci, Wuhan'daki hastanelerde tedavi görüyor. Çin'in bölgede uyguladığı karantina nedeniyle öğrencilerin Pakistan'a gelmesi mümkün değil. Ancak sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyleyebilirim" diye konuştu.
YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
CAN KAYBI 132'YE ÇIKTI
Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
Ülkede bugün itibarıyla ise can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.
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