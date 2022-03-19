O ülkede bir yıl sonra Covid-19'dan ilk ölümler!

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde virüs bulaşan 2 kişi hayatını kaybetti.

EN SON GEÇEN YIL CAN KAYBI BİLDİRİLMİŞTİ

Çin ana karasında en son 26 Ocak 2021'de Covid-19'a bağlı can kaybı bildirilmişti.

Çin'de son haftalarda Omicron varyantını taşıyan vakalar, çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı. Günlük vaka sayısı, bazı günlerde 3 bini aşarken belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen "asemptomatik" vakalarla 5 binlere kadar ulaştı.

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Covid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Covid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı, hala belirsizliğini koruyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, 17 Mart'ta başkanlık ettiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında, son haftalarda artan vakaların hızla kontrol altına alınması gerektiğini belirterek "sıfır vaka stratejisine" bağlı kalınması gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan, Covid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın dalgası Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde de bugüne dek görülen en büyük salgın dalgasını yarattı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu kentte yılbaşından bu yana vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı sayısı ise 5 bini aştı. Kentteki vakaların yüzde 88'i, ölümlerin ise yüzde 89'u bu dönemde kaydedildi.