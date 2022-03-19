O ülkede bir yıl sonra Covid-19'dan ilk ölümler!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde virüs bulaşan 2 kişi hayatını kaybetti.
EN SON GEÇEN YIL CAN KAYBI BİLDİRİLMİŞTİ
Çin ana karasında en son 26 Ocak 2021'de Covid-19'a bağlı can kaybı bildirilmişti.
Çin'de son haftalarda Omicron varyantını taşıyan vakalar, çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı. Günlük vaka sayısı, bazı günlerde 3 bini aşarken belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen "asemptomatik" vakalarla 5 binlere kadar ulaştı.
Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Covid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.
Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
Diğer ülkeler Covid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı, hala belirsizliğini koruyor.
Devlet Başkanı Şi Cinping, 17 Mart'ta başkanlık ettiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında, son haftalarda artan vakaların hızla kontrol altına alınması gerektiğini belirterek "sıfır vaka stratejisine" bağlı kalınması gerektiğini vurgulamıştı.
Öte yandan, Covid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın dalgası Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde de bugüne dek görülen en büyük salgın dalgasını yarattı.
Yaklaşık 7 milyon nüfuslu kentte yılbaşından bu yana vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı sayısı ise 5 bini aştı. Kentteki vakaların yüzde 88'i, ölümlerin ise yüzde 89'u bu dönemde kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!