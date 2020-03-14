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Çin'de uygulanan karantina ve acil önlemler en az 700 bin vakayı önledi

Çin'in, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü konumundaki Vuhan kenti ve Hubey eyaletini giriş çıkışlara kapatmasının en az 700 bin kişinin virüse yakalanmasını önlediği bildirildi.

14.03.2020 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'de uygulanan karantina ve acil önlemler en az 700 bin vakayı önledi
AA

 

Hindustan Times'ın haberine göre, Çin, ABD ve İngiltere'deki enstitülerde görevli 20'den fazla bilim insanı, "Salgının İlk 50 Gününde Bulaşmasına Yönelik Kontrol Önlemlerinin Etkisi" başlıklı bir çalışma yürüttü.

Bilim insanları, çalışma çerçevesinde geçmiş senelerde ve 2020'de Çin yeni yılını da kapsayan 31 Aralık-19 Şubat'taki seyahat verileri ve vaka sayılarını inceledi.

Çalışmada, Vuhan'ın 23 Ocak'ta giriş çıkışlara kapatılmasının yanı sıra şehir içi toplu ulaşımın durdurulması, eğlence mekanlarının kapatılması ve toplu etkinliklerin yasaklanmasının, Vuhan dışında 744 bin yeni vakanın önüne geçtiğine işaret edildi.

Alınan önlemlerin, 11-23 Ocak'ta Vuhan'dan 4,3 milyon kişinin çıkmış olmasına rağmen 19 Şubat'a kadar virüs salgınının büyüme hızını kestiğine vurgu yapıldı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında 3 bin 193 kişi ölmüş, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824'e yükselmişti.

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