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Yerli savunma teknolojileri şirketi Assuva, koronovirüs ve salgının yarattığı ekonomik yavaşlama döneminde 4 ülkede temsilcilik açarak ihracat yapmaya başladı. Bu dönemde Assuva Savunma Sanayii’nin geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü drone’leri satın alan ülkeler arasına Çin de girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik operasyonlarında patlayıcıları uzaktan algılayan drone’ları ile adını duyuran Assuva Savunma Sanayii, ardından yer altı sığınakları ile kayıp kişilerin bulunmasındaki görevleri yerine getiren drone’lar geliştirmişti.

Dünyanın koronavirüsle birlikte gelen krizle boğuştuğu bir dönemde yurt dışında açıldıklarını belirten Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, "1000 metre menzil, 50 metre derinlikte görüntüleme yapan cihazlarımıza, 4 ayrı ülkeden sipariş aldık. Bunların üretim süreci devam ediyor" dedi.

‘HEDEFİMİZ NATO’

Büyük üretim üslerine sahip, gelişmiş droneları ile dünya pazarının hakimi olarak bilinen Çin'e ihracat yaptıklarını söyleyen Remzi Başbuğ, şunları söyledi:

"Çin'de koronavirüs salgını sona erince bu ülkeye ilk ihracatımızı yaptık. Tüm dünya Çin'den drone satın alırken, biz bu ülkeye drone satma başarısına imza attık. 4 aydır devam eden bir sürecin ardından satışlarımız artıyor. Bu arada Dubai, Sri Lanka ve Yunanistan'da temsilciliklerimizi açarak ihracat odaklı girişimlerimizden olumlu sonuçlar aldık… Yunanistan ve Sri Lanka Silahlı Kuvvetleri ile anlaşmalarımız imzalandı. Yunanistan'a ilk Proton Elic RB-I model 2 tipi yerli ve milli cihazlarımızın teslimatlarını yaptık. Sri Lanka'da devam eden sokağa çıkma yasağı yüzünden teslimat noktasında aksamalar oldu, ancak bunu da aşacağız. Filipinler’de de yoğun satış yapan bir distribütörümüz var. Avrupa pazarı ile NATO üyesi ülkeler içinde iki orduda cihazlarımız kullanılmaya başlandı. Hedefimiz tüm NATO üyesi ülkelere ihracat yapmak.”

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, yurt dışına ihraç ettikleri Proton Elic RB 128 tipi yerli ve milli görüntüleme cihazının dünyada ilk kez havadan yer altını görüntüleyen drone olarak kayıtlara girdiğini belirterek, “Türk Malı damgalı teknolojik cihazlarımızı dünyanın her yerinde tercih edilir hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.