Çin'de tekne battı: 1 ölü, 6 kayıp

Çin'in China Global Television Network (CGTN) Televizyonunun haberine göre, Yünnan eyaletinde Lancang ve Nanban nehirlerinin kesişme noktasında 24 kişinin bulunduğu tekne battı.

Yetkililer, teknenin batması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Teknenin batmasının ardından 17 kişinin kurtarıldığını kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.