16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD ile yaşadığı ticaret savaşı küresel ekonomiye damga vuran Çin'de bugün beklenenden olumlu veriler açıklandı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre kasım ayında Çin'de sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 arttı. Analist beklentisi yıllık artışın yüzde 5 gelmesi yönündeydi. Bunun yanında ekim ayında sanayi üretimindeki yıllık artış da yüzde 4.7 olarak açıklanmıştı. Yani bir önceki aya göre kasımda çarklar daha hızlı dönmeye başladı.
Söz konusu yükselişte Çin hükümetinin uygulamaya koyduğu iç tüketimi teşvik edici önlemler etkili oldu. İç talebin artmasıyla fabrika siparişlerinde artış yaşandı. Çin'de üretim yapan Japon inşaat makinesi üreticisi Komatsu da açıklanan verilere paralel bir şekilde kasım ayında, 8 ay sonra ilk defa üretim saatlerinin arttığını bildirdi.
Kasım ayında bunun yanında ülkedeki perakende satışları da geçen yılın kasım ayına göre yüzde 8 yükseldi. Burada da beklenti artışın yüzde 7.6 olmasıydı. Bu artışta 11.11 Bekarlar Günü'nde beklenenden fazla harcama yapılması etkili oldu.
Tabii bu olumlu veriler Çin ekonomisi için bir yükselişten çok 'direnci' ortaya koyuyor. Çin yılın 3. çeyreğinde yüzde 6 ile son 30 yılın en düşük büyümesini kaydetti.
'BİRİNCİ AŞAMA' TAMAMLANDI
ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında cuma günü yumuşama emareleri iyice görülmeye başlandı. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile uzun süredir devam eden ticaret müzakerelerinde 'birinci aşamanın' tamamlandığını söyledi. Söz konusu anlaşma Çin'in önümüzdeki iki yılda ABD'den ihracatını 200 milyar dolar artırması karşılığında ABD'nin de Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini düşürmesini öngörüyor.
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