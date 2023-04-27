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Çin'de sanayi şirketlerinin kârı yılın ilk çeyrekte geriledi

Çin'de sanayi şirketlerinin kârı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 düştü

Giriş: 27.04.2023 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'de sanayi şirketlerinin kârı yılın ilk çeyrekte geriledi
AA

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, Ocak-Mart 2023'te toplam 1,52 trilyon yuan (yaklaşık 220 milyar dolar) oldu.

İlk 3 ayda sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 0,6 ve giderleri yüzde 22 artarken, kârları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 21,4 azaldı.

Artan otomobil satışları ve üretimle martta otomotiv sektörünün toplam karlılığı, ilk 2 aydaki yüzde 41,7'lik düşüşün ardından martta yüzde 9,1 yükseldi.

Martta enerji sektörünün kârlılığı, yıllık bazda yüzde 41,9 arttı.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karı 2022'de önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştı.

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