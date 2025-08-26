Çin'de sağlık alanına entegre teknolojik sistemlerle ameliyatlar gerçekleştiriliyor

Çin'in Cıciang eyaletinin Hangcou şehrinde bulunan Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 5G teknolojisinin çeşitli alanlarda kullanımının yanı sıra sağlık sistemine entegre ettiği ileri teknoloji tabanlı yöntemlerle birçok ameliyat gerçekleştiriyor.

Hastane sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleriyle dikkatleri üstüne toplarken, sağlık uygulamalarına entegre ettikleri ilerici yöntemler ve 5G teknolojisinin entegrasyonuyla sağlıkta yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor.

1869'da kurulan ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri sağlayan üniversite hastanesi, özellikle dronla kan taşınması ve beyin bilgisayar arayüzü kullanımı gibi yenilikçi uygulamalarıyla ilgi topluyor.

Bu önemli gelişmelerden biri olan "medikal dron sistemi" teknolojisiyle kanın merkezden hastaneye ulaşması 5G teknolojisi sayesinde kolaylaşırken nakliye süresi de kısalıyor.

Olumsuz hava şartlarına dirençli üretilen ve daha önceden belirlenmiş bir rotayı takip eden bu dronlar, 5 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve konteynerin içindeki kanın belirli bir sıcaklık seviyesinde kalmasını sağlıyor.

Bölgedeki kan merkezinden alınan paketleri hastane kampüsüne indiren dron sayesinde, kanın taşınma süresi normal yöntemlere göre neredeyse yarıya inerek kritik durumlarda hastanın hayatta kalma şansını artırabiliyor.

Cıciang Üniversitesindeki yöntemlerle, bilgisayar, tekerlekli sandalye veya robot gibi bir cihaz ile beyin arasındaki iletişimi sağlayan teknolojik sistem olan "beyin-bilgisayar arayüzü" sayesinde uzuvlarını kullanamayan hastalar, günlük rutinlerini belirli seviyeye kadar yerine getirebiliyor.

Buna göre, beyindeki elektriksel hareketleri ölçen elektroensefalogram kayıt cihazı tarafından elde edilen sinirsel aktivite, bunu işleyip komuta dönüştürecek cihaza aktarılıyor. Ardından bu komut, farklı bir cihaza gönderilerek eyleme dökülüyor.

REKLAM

Kafaya yerleştirilen aygıt vasıtasıyla hastalar robotik bir kol yardımıyla, normalde yapamayacağı faaliyetleri gerçekleştirerek, su içme ve el sıkışma gibi aktiviteleri yerine getirebiliyor.

SPİNAL İMPLANT 61 YAŞINDAKİ HASTAYA UMUT OLDU

Omurga kırığından muzdarip 61 yaşındaki hasta, Cıciang Üniversitesinde Mart 2025'te gerçekleştirilen ameliyatın ardından spinal implantla yeniden yürüyebilmeye başladı.

Yoğun rehabilitasyona rağmen ilerleme kaydetmeyen hastanın alt omurgasına 16 temas noktası bulunan omurilik uyarım elektrotu yerleştirilirken, karnına ise kablosuz şarj aleti gibi çalışan bir cihaz yerleştirildi.

Ameliyatın ardından hastanın motor fonksiyonlarının yavaş yavaş geri gelmeye başladığı görülürken, bacaklarındaki hissin geri dönmeye başladığı ve idrar kontrolünde ilerleme sağladığı belirtildi.