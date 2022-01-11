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Yerel vaka sayısı her geçen gün artan ve Omicron varyantı ile mücadele eden Çin'de 5 milyonluk Anyang kenti de karantina altına alındı.

AFP'nin Xinhua'ya dayandırdığı haberine göre, Anyang'da 2 Omicron vakasının tespit edilmesinin ardından bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları ve yolda araba kullanmamaları talimatı verildi.

Kentte temel ihtiyaç malzemeleri satan yerler dışında tüm mekanların kapalı olacağı belirtilirken şehir çapınca toplu COVID-19 testi yapılacağı açıklandı.

ÇİN'DE SON 24 SAATTE 157 VAKA

Çin ana karasında 24 saatte, 97'si yurt içi kaynaklı 157 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yurt içi kaynaklı vakaların 60'ı Hınan eyaletinde görüldü. Eyalet merkezi Cıongcou şehrinde 24, Şuçang'da 21 ve Anyang'da 15 yerel vaka tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 60 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 776 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 404 hastanın tedavisi sürüyor.