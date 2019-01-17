Çin'de mahkeme, Kanada vatandaşının hapis cezasını idama çevirdi

17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de Kasım'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir Kanada vatandaşının cezası idama çevrildi.
Mahkemenin kararı, Çin telekom devi Huawei'nin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'nun geçen ay ABD'nin talebiyle Kanada'da tutuklanmasından sonra iki ülke arasında başlayan gerilimi daha da artırdı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Robert Lloyd Schellenberg adlı Kanada vatandaşı için verilen idam cezasını kınadı.
Trudeau, Çin'in "keyfi şekilde" ölüm cezasına başvurmayı seçtiğini öne sürerek "Bu, hükümetimiz için son derece endişe verici bir durum. Tüm uluslararası dostlarımız ve müttefiklerimiz için de öyle olması gerekir" dedi.
2014'te Avustralya'dan Çin'e 227 kilo sentetik uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürülen 36 yaşındaki Schellenberg, suçlamaları reddediyor. Schellenberg'in 10 gün içinde kararı temyiz hakkı bulunuyor.
Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı olan Meng 1 Aralık'ta Vancouver'da gözaltına alınmıştı.
2009-2014 yılları arasında Huawei'nin Skycom adlı iştiraki üzerinden İran'a yaptırımları delmekle suçlanan Meng, birkaç gün sonra, elektronik kelepçe takması koşuluyla kefaletle salıverilmiş, Çin karara tepki göstermişti.
Birkaç hafta sonra Çin'de iki Kanada vatandaşı gözaltına alındı. Emekli diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor hakkında ulusal güvenliği tehlikeye atmak suçlamasıyla dava açıldı.
Çin, bu kişilerin Meng'in tutuklanmasına misilleme olarak gözaltına alındığı iddialarını reddediyor.
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