Çin'de lojistik deposunda yangın

Xinhua’nın haberine göre, Jilin/Cilin eyaletinin başkenti Çangçun’da lojistik deposunda yangın çıktı.

Yetkililer, Xingyue/ Cingyüe sanayi bölgesindeki yangında 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralanan 12’si ağır 26 kişinin de hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.