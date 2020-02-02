02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de kuş gribi salgını nedeniyle 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi
Çin’de yeni koronavirüs (2019-nCoV) salgının patlak verdiği Hubey'in komşu eyaleti Hunan’da kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.
"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre Hunan eyaletinde kanatlı hayvan çiftliğinde kuş gribi saptandı.
Hunan'daki Şaoyang kentine bağlı Şuangçing bölgesindeki kanatlı hayvan çiftliğinde 4 bin 500 tavuk salgın nedeniyle telef oldu.
Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kuş gribinin tespit edilmesinin ardından çiftlikteki 17 bin 828 kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı.
Şu ana kadar Hunan’daki kuş gribinin insanlara geçtiğini dair bir vaka tespit edilmedi. Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ),kuş gribinin insana geçmesinin mümkün ancak zor olduğu kabul ediliyor.
DSÖ’nün verilerine göre, 2003’ten 2019’a kadar insanlarda tespit edilen 861 kuş gribi vakasında 455 kişi yaşamını yitirirken, Çin’de son 16 yılda 53 kişide kuş gribi vakası tespit edildi ve bunlardan 31’i hayatını kaybetti.
İnsanlara bulaşması durumunda kuş gribinin ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor. Bu oran şiddetli akut solunum yolu sendromunda (SARS) yüzde 10 civarındayken, Çin’de 304 kişinin ölümüne neden olan yeni koronavirüste ise yüzde 2 civarında seyrediyor.
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