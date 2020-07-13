Reuters

Çin'deki bankaların yeni kredi miktarı, kredi artışının ve gevşeme yanlısı adımların desteklenmeye devam etmesiyle Haziran ayında yüzde 22.3 artı. Toplam krediler yılın ilk yarısı itibariyle 1.72 trilyon dolar ile rekorda. Koronavirüs kaynaklı daralma sonrasında yetkililerin Çin ekomosini tekrar canlandırmak için parasal genişleme politikası uygulaması ile Çin bankaları Haziran ayında analistlerin beklentilerini hafifçe geçecek şekilde yeni kredilerini 1.81 trilyon yuana (258.29 milyar dolar) çıkardılar. Çin Merkez Bankası'nın verilerine göre, Mayıs ayında bu kredi miktarı 1.48 trilyon yuandı.

Yeni kredilerdeki bu artış ile yılın ilk yarısındaki banka kredileri 12.09 trilyon yuanlık (1.72 trilyon dolar) rekor bir seviyeye çıktı. 2019 yılının ilk yarısında Çin'deki kredi miktarı 9.67 trilyon yuandı; bu da kabaca Kanada'nın gayri safi yurtiçi hasılasına denk geliyor. Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, geçen ay yaptığı açıklamada, Çin'deki yeni kredilerin 2020 yılının tamamında yaklaşık 20 trilyon yuana ulaşabileceğini belirtmişti.