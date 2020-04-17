Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 26 arttı

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Diğer yandan ülkede yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 670'i taburcu olmak üzere 1549'a yükseldi. Ülkede 45'inin durumu ağır olmak üzere 879 hastanın tedavisi ise sürüyor.

- Ölü ve vaka sayısı revize edildi

Ülkede salgının merkez üssü Hubey eyaletinin başkenti Vuhan yerel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, kentte salgın döneminde geciken, gözden kaçırılan veya hastane kayıtlarına girmeyen ölümlerin tespit edildiği belirtilmiş ve ölü ile vaka sayıları revize edilmişti.

Revize edilen rakamlara göre, kentte toplam ölü sayısı 1290, vaka sayısı 325 artmıştı.

Söz konusu rakamlarla Çin ana karasında salgın nedeniyle can kaybı 4 bin 632 olurken, toplam Kovid-19 vakası da 82 bin 692'ye yükseldi.

- Hubey'e gönderilen askeri sağlık personeli görev yerlerine dönüyor

Devlet Başkanı Şi Cinping, kısa sürede inşa edilen geçici hastanelerin kapatıldığı Hubey eyaletinde görevli bulunan askeri sağlık personelinin eyaletten ayrılmasını onaylamıştı.

Çin Halk Kurtuluşu Ordusu'nun çeşitli birimlerinden salgın nedeniyle eyalete takviye olarak gönderilen askeri sağlık personellerinin sayısı 4 bini geçmişti.