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Haberler Sağlık

Çin'de koronavirüs salgınında üst üste ikinci gün vaka rekoru

Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 32 bin 695 yeni vaka ile günlük vaka sayısı, art arda ikinci gün rekor seviyeye çıktı

Giriş: 25.11.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'de koronavirüs salgınında üst üste ikinci gün vaka rekoru
Korona salgınında üst üste vaka rekoru
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İHA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında son 24 saatte 29 bin 654'ü asemptomatik olmak üzere toplam 32 bin 695 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste ikinci gün rekor kırıldı. Başkent Pekin’de bin 860 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez binin üzerine çıktı. Hebei eyaletine bağlı Shijiazhuang kentinde görülen günlük vaka sayısı ise önceki güne göre 4 kat artarak 3 bin 197’ye yükseldi. Çin’in güneyindeki Guangzhou kentinde 7 bin 524, güneybatısındaki metropollerden Chongqing’de ise 6 bin 500 yeni vaka kayıtlara geçti. Çin'de günlük en yüksek vaka sayısı, 31 bin 527 ile dün kayıtlara geçmişti.

Ülkede son 24 saatte koronavirüsten ölüm ise olmadı. Açıklanan verilere göre salgının başından bu yana toplam 5 bin 232 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILIYOR

Çin'de vaka sayılarının artmasıyla birlikte ülke genelinde tedbirler de sıkılaştırılıyor. Başkent Pekin dahil olmak üzere çok sayıda kentte siteler ve iş yerleri karantina altına alınırken, halktan nükleik asit testi yaptırmaları isteniyor. Pekin’de son dalgadan en çok etkilenen Chaoyang başta olmak üzere birçok semtte restoranlar paket servis uygulamasına geçerken, alışveriş merkezi ve spor salonu gibi kamusal alanlar kapatıldı.

SIFIR COVID POLİTİKASI UYGULUYOR

Çin salgında 2020 yılının başından bu yana "Sıfır Covid" stratejisi uygulayarak hızlı temas takibi, sık sık test, uzun süreli karantina gibi yöntemlere başvurarak mücadele ediyor. Sıfır Covid politikası kapsamında uygulanan katı salgın tedbirlerinin Çin ekonomisine getirdiği olumsuz etkiler sürüyor. Çin ekonomisinin 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 5.5’lik büyüme beklentisinin gerisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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