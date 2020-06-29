Global Times gazetesinin haberine göre, Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics (CanSino Biologics),Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının, askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonundan (CMC) alındığını açıkladı.
CMC'nin izni 25 Haziran'da verdiğini belirten CanSino, onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydederek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi.
CanSino ayrıca aşının ticarileştirilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını kaydederek, şimdilik askeriye için onaylanan aşının, CMA'nın onayı olmadan daha geniş çaplı kullanıma giremeyeceğine dikkati çekti.
Ülkede Covid-19’a karşı geliştirilen 8 aşıdan biri olan Ad5-nCoV’nun ikinci aşama klinik deneyleri 11 Haziran’da tamamlanmıştı.
KLİNİK DENEMELER ÜÇ AŞAMADA YAPILIYOR
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi iyileşti.
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