Çin'de kırsal banka mudilerinin protestosu arbedeye dönüştü

AA

Çin'de Hınan ve Anhui eyaletlerinde 4 kırsal bölge bankasındaki mevduatların nisandan beri dondurulmasına yol açan adli soruşturma kapsamında, haziranda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Hınan eyaletine bağlı Şucang şehrinin Kamu Güvenliği Bürosundan (KGM) yapılan açıklamada, bankalardaki mevduatını çekemeyen binlerce mudinin protestolarına sebep olan kriz nedeniyle polisin banka dolandırıcılığı soruşturması yürüttüğü belirtildi.

Mudilerin dün eyalet merkezi Hınan'da düzenlediği ve güvenlik güçleri ile arbedeye yol açan protestonun ardından gelen açıklamada, kriz nedeniyle "Lu Yi" adlı şüphelinin liderlik ettiği suç örgütünün soruşturulduğu, bu kapsamda geçen ay "ilk grup şüphelinin gözaltına alındığı" ifade edildi.

Açıklamada, örgütün, "Şuçang Kırsal Ticaret Bankası (XRCB) ve Hınan Şincayfu Grup Yatırım Holding adlı kuruluşlar aracılığıyla, çapraz hissedarlık, sermaye ve pay artırımı, banka idarecilerini yönlendirme gibi yöntemlerle bazı kırsal bölge bankalarını etkin şekilde kontrol ettiği" vurgulandı.

Çetenin bankalar üzerindeki etkisini kullanarak, "sahte kredilerle yasa dışı fon transferleri yaptığına" dikkat çekilen açıklamada, "verilerin silinmesi ve değiştirilmesi için paravan şirket kurduğu" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, çetenin, ayrıca, "üçüncü parti finans platformlarını, kendi kurduğu platformu ve bazı sermaye komisyoncularını, bankalara mevduat çekmek ve yatırım araçlarının reklamını yapmak için kullandığı ve bu yollarla birden fazla ciddi suç işlediğinin" altı çizildi.

Banka mudilerinin dün Çin Halk Bankasının (PBoC) Hınan eyaletinin merkezinin Cıngcou'daki şubesi önünde düzenlediği protesto, güvenlik güçlerine mensup olduğu sanılan, sivil giyimli, bindirilmiş kıta gibi hareket eden grupların engellemesi nedeniyle arbedeye dönüşmüştü.

Sosyal medyada yayılan bazı videolarda, mudiler ile polisle hareket eden grup arasında itişmelerin meydana geldiği, protestocuların gruba plastik su şişeleri fırlatarak karşılık verdiği görülmüştü.

1000'den fazla kişinin katıldığı tahmin edilen son protestoda "Hınan bankaları, birikimlerimi iade edin" sloganları atan mudiler, yerel hükümeti gereken adımları atmamakla suçlamıştı.

ÇÖZÜME YÖNELİK PLANLAR AÇIKLANACAK

Hınan Bankacılık Düzenleme Kurumu, internet sitesinden yayımladığı açıklamada, bankalardaki müşteri mevduatlarına dair bilgileri doğrulama çabalarını hızlandırdıklarını, konuyu çözüme kavuşturacak bir planı yakın zamanda duyuracaklarını bildirmişti.

Hınan Şiancaifu Grup Yatırım Holding'in hisselerine sahip olduğu, Yucou Şinminshıng Köy Bankası, Şangcai Huimin İlçe Bankası, Cıçıng Huanghuai Topluluk Bankası ve Kayfıng Yeni Doğu İlçe Bankasında mevduatı olan yüz binlerce mudi, grup hakkındaki adli soruşturma nedeniyle mevduatları dondurulduğu için 18 Nisan'dan bu yana bankalardaki paralarını çekemiyordu.

Çin kanunlarında banka mevduatlarına devlet güvencesi veren bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla ilgili bankalar hakkındaki adli soruşturma, yerel ve merkezi hükümete mudilerin kayıplarının karşılanmasına dair bir yükümlülük getirmiyor.

Mevduat krizinin sosyal patlamaya dönüşmesi ihtimali, hükümet yetkililerini adım atmak konusunda sıkıştırıyor.

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