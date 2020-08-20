Çin’de nadir görülen hastalığı nedeniyle kambur duran 23 yaşındaki Xiao Yu , Nisan ayından itibaren üç ay boyunca geçirdiği dört ameliyatın ardından dik yürüyebilecek. Xiao Yu ender görülen bir durum nedeniyle göğsünü kalçalarına bastırarak 10 yıldan fazla süredir kambur yürümek zorunda kaldı.
“NİHAYET GÖKYÜZÜNÜ GÖREBİLİYORUM”
Xiao Yu hayatını değiştiren ameliyattan sonra , “Nihayet gökyüzünü görebiliyorum” diye konuştu. Yerel medyaya konuşan Yu, “Ben daha uzunum. Geçmişte başım öne eğik yürümek zorunda kalıyordum ve sadece yeri görebiliyordum” dedi.
Genç kız bir iş bulabilmek ailesine bakabilmek i çin tam bir iyileşme sürecini dört gözle beklediğini de ekledi. Babası Wang Anlong, kızının iki ila üç yıl içinde tamamen iyileşmesini bekliyor.
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