02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, "Kedi ve köpekler, evcil hayvanlar olarak insanlarla diğer hayvanlardan çok daha yakın ilişki kurmuştur. Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların tüketiminin yasaklanması gelişmiş ülkelerde, Hong Kong ve Tayvan'da genel bir uygulamadır." ifadeleri kullanıldı.
Yasağın Şıncın'da 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.
Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütü, Şıncın yönetiminin aldığı yasak kararını memnuniyetle karşıladı.
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"HER YIL 4 MİLYON KEDİ, 10 MİLYON KÖPEK KATLEDİLİYOR"
HSI uzmanı Dr Peter Li, "Bu gerçekten Çin'de her yıl 4 milyon kediyi ve 10 milyon civarında köpeği katleden acımasız ticarete son verme çabalarında dönüm noktası niteliğinde bir an olabilir." açıklamasını yaptı.
Örgüte göre, Asya genelinde her yıl 30 milyon köpek eti için öldürülüyor.
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasının ardından bu pazarların yoğun olduğu Guangdong eyaleti, yasağa uymayıp vahşi hayvan tüketmeye devam edenlere para cezası getiren düzenlemeyi kabul etmişti.
Dünya çapında salgına yol açan yeni tip koronavirüs, ilk kez Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde bu tür hayvanların ve hayvansal ürünlerin satıldığı gıda pazarını ziyaret edenlerde görülmüştü.
Yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olan virüsün, yarasalardan pangolin veya yılan gibi bir sürüngen aracılığıyla insanlara bulaştığı tahmin ediliyor.
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