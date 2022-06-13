Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

Çin'de iki yüz yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de son koronavirüs dalgasının kontrol altına alınması için milyonlarca kişinin kitlesel bir aşılama kampanyasına dahil edileceği belirtildi. Tespit edilen son iki yüz kadar yeni vakanın Pekin'de çeşitli barlara giden tek bir kişi tarafından yayıldığı açıklandı.

13.06.2022 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'de iki yüz yeni koronavirüs vakası tespit edildi
0:00 / 0:00
- Reuters

Çin'de son koronavirüs dalgasının kontrol altına alınması için milyonlarca kişinin kitlesel bir aşılama kampanyasına dahil edileceği belirtildi.

Tespit edilen son iki yüz kadar yeni vakanın Pekin'de çeşitli barlara giden tek bir kişi tarafından yayıldığı açıklandı. Tek bir bardan yayıldığı sanılan yeni vaka sayısının ise 166 olduğu sanılıyor.

Pekin'de önümüzdeki üç gün boyunca her gün PCR testi yapılması herkes için zorunlu hale getirildi.

Pekin ve Şangay'da koronavirüse yakalanmış kişilerin bulunduğu binalara girip çıkmış kişilerin testleri negatif çıksa dahi karantinaya girmeleri şart koşuldu.

Kentte uluslararası yolcuların taleplerini karşılamak için geniş karantina merkezleri de kuruldu.

Çin bunun sürdürülemez olduğu eleştirilerine karşın sıfır Covid politikası uygulamaya devam ediyor.

Pekin'de vaka sayısı uluslararası rakamlarla kıyaslayınca düşük görülse de ülke geneline vurulunca yüksek kabul ediliyor.

Vakaların çoğu tek bir bardan yayıldı

Son salgın dalgasının Chaoyang semtinin eğlence merkezi Sanlitun'daki Heaven Süpermarket Barı'ndan yayıldığı sanılıyor.

Semtte yüzlerce insanın yaşadığı iki binada bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ağır karantina tedbirleri alındı.

Pekin'de son günlerde Sanlitun'da eğlenmeye giden kişilerin yetkili mercilere görünmeleri yönünde telefon mesajları aldıkları da belirtiliyor.

Başkentte öğrenim gören çocukların da okullarının tatil edildiği, bu hafta eğitime başlaması gereken okulların kapalı kalacağı açıklandı.

Pekin'de 22 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 2 bin yeni koronavirüs vakası tespit edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Diyarbakır'da fabrika yangını! Gökyüzünü duman kapladı
Diyarbakır'da fabrika yangını! Gökyüzünü duman kapladı
71 yıldır elinden iğne ipliği düşürmüyor
71 yıldır elinden iğne ipliği düşürmüyor
3 kişiyi öldüren cani mermisi bitince durmuş!
3 kişiyi öldüren cani mermisi bitince durmuş!
Yapay zeka: 10 yıl içinde dijital ikiziniz olabilir mi?
Yapay zeka: 10 yıl içinde dijital ikiziniz olabilir mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.