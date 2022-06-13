Çin'de iki yüz yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de son koronavirüs dalgasının kontrol altına alınması için milyonlarca kişinin kitlesel bir aşılama kampanyasına dahil edileceği belirtildi.

Tespit edilen son iki yüz kadar yeni vakanın Pekin'de çeşitli barlara giden tek bir kişi tarafından yayıldığı açıklandı. Tek bir bardan yayıldığı sanılan yeni vaka sayısının ise 166 olduğu sanılıyor.

Pekin'de önümüzdeki üç gün boyunca her gün PCR testi yapılması herkes için zorunlu hale getirildi.

Pekin ve Şangay'da koronavirüse yakalanmış kişilerin bulunduğu binalara girip çıkmış kişilerin testleri negatif çıksa dahi karantinaya girmeleri şart koşuldu.

Kentte uluslararası yolcuların taleplerini karşılamak için geniş karantina merkezleri de kuruldu.

Çin bunun sürdürülemez olduğu eleştirilerine karşın sıfır Covid politikası uygulamaya devam ediyor.

Pekin'de vaka sayısı uluslararası rakamlarla kıyaslayınca düşük görülse de ülke geneline vurulunca yüksek kabul ediliyor.

Vakaların çoğu tek bir bardan yayıldı

Son salgın dalgasının Chaoyang semtinin eğlence merkezi Sanlitun'daki Heaven Süpermarket Barı'ndan yayıldığı sanılıyor.

Semtte yüzlerce insanın yaşadığı iki binada bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ağır karantina tedbirleri alındı.

Pekin'de son günlerde Sanlitun'da eğlenmeye giden kişilerin yetkili mercilere görünmeleri yönünde telefon mesajları aldıkları da belirtiliyor.

Başkentte öğrenim gören çocukların da okullarının tatil edildiği, bu hafta eğitime başlaması gereken okulların kapalı kalacağı açıklandı.

Pekin'de 22 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 2 bin yeni koronavirüs vakası tespit edilmişti.