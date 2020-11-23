Çin'de havaalanının toplu Kovid-19 testi için karantinaya alınması kaosa yol açtı

Karantina sebebiyle uçuşların durdurulduğu havaalanında yolcuların alıkonulması kaosa yol açarken, koruyucu elbiseler giyen sağlık görevlilerinin kalabalıkların geçişini engellediği görüntüler sosyal medyada yer aldı.
Havaalanında son birkaç günde kargo bölümünde çalışan bazı görevlilerde ve yakınlarında Kovid-19 tespit edilmişti. Pazar günü iki çalışanda daha virüs tespit edilmesinin ardından vaka sayısı 7'ye yükselmişti.
Sağlık koruma görevlileri dün gece saatlerinde havaalanını karantina altına alırken, içerideki yolcular, zorunlu toplu test uygulaması için otopark bölümüne yönlendirildi.
Terminalden çıkmaya çalışan kalabalıkların koruma giysileri içindeki sağlık görevlileri tarafından engellenmesi, sıkışıklığa yol açtı.
Otopark bölümünde kurulan alanlara yönlendirilen yolculara burada CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı. Sabah saatlerine kadar 17 bin 719 kişiden test örneği toplandığı, bunlardan sonucu belirlenen 11 bin 544 testin tümünün negatif çıktığı bildirildi.
Çin'de daha önce 20 Kasım'da Şanghay'da bir hastane, Kovid-19 vakaları görülmesi üzerine karantinaya alınmış, hastanedeki yaklaşık 1400 kişiye test uygulanmıştı.
Öte yandan, daha önce Vuhan ve Çingdao kentlerinin tamamı ile Tianjin kentinin bir bölümünde toplu testler yapılmıştı.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 86 bin 442 vaka görülürken virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Ülke, son 8 ayda uyguladığı sıkı tedbirlerle salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı.
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