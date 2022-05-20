Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

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Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin ekonomik faaliyetleri yavaşlattığı Çin'de yeni bir faiz indirimi geldi. Çin Merkez Bankası 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 15 baz puan düşürerek yüzde 4.45'e çekti

Böylece mortgage için referans faiz oranında bu yıl ikinci kez indirime gidilmiş oldu. Banka, 1 yıl vadeli LPR oranını ise yüzde 3,70'te tuttu.

LPR, önde gelen 18 banka tarafından belirlenen bir kredi referans faiz oranı ve belirlenen oran Çin Merkez Bankası tarafından hazırlanıyor. 5 yıl vadeli LPR mortgage fiyatlandırması için kullanılıyor.

BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Çin'in koronavirüs salgınında uyguladığı sıfır tolerans uygulamasının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor. Son olarak Goldman Sachs nisan ayı verilerinin ardından Çin ekonomisi için büyüme tahmininde revizyona gitti. Bankanın yayımladığı son raporda 2022 GSYH büyüme tahmini yüzde 4.5'ten yüzde 4'e indirildi.

PERAKENDE SATIŞLAR YÜZDE 11 AZALDI

Çin'de koronavirüs önlemleri sebebiyle nisan ayında perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.1 düştü. Sanayi üretimindeki yıllık düşüş ise yüzde 2.9 olarak açıklandı. Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ise yüzde 2.7 oldu.