İşçiler karantina korkusuyla fabrikadan kaçtı

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Rus RT'in haberine göre, 6 Mayıs'ta Çin sosyal medyası Douyin'de beyaz önlüklü fabrika işçilerinin fabrika kapılarının ve turnikelerin üzerinden atladığını gösteren bir video ortaya çıktı. 30 saniyelik videonun ilk anları, güvenliği geçerek fabrika kapısına dökülen işçileri gösterdi.

Görüntüleri çeken kişinin "Vay canına, polis bile onları kontrol edemiyor!" diye haykırdığı duyuldu. Başka bir açıda ise güvenlik görevlileri izlerken fabrika turnikelerinin önünde toplanan ve tırmanan işçiler görüldü.

Görüntülerin doğruluğuna veya son duruma ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

APPLE'IN LAPTOPLARININ DÖRTTE ÜÇÜNÜ ÜRETİYORLAR

Reuters'e göre isyan, Apple'ın MacBook'larının yaklaşık dörtte üçünü oluşturan Tayvanlı Quanta Computer Inc (廣達電腦) tarafından işletilen Quanta Shanghai Manufacturing City'de gerçekleşti. Firma ayrıca Tesla için devre kartları da üretiyor.

20 futbol sahası büyüklüğünde 40.000 işçi için fabrika ve yurtlar bulunuyor. 18 Nisan'dan bu yana şirket, personelinin yaklaşık %5'i veya 2000 işçi ile üretimi yeniden başlatmak için kapalı bir döngü sürdürüyor.

Şanghay hükümet verileri, tesisin bulunduğu adreste 26 Mart-4 Mayıs tarihleri ​​arasında COVID vakalarına işaret etti ancak Quanta, bu dönemde işçilerden kaç vaka olduğunu bildirmedi.

Reuters'ın iddiasına göre 6 Nisan'dan bu yana işçiler, izole olmayan pozitif vakalara dikkat çekmek için Weibo'ya çağrılar yapmaya başladı.

"HER YATAKHANE BİRKAÇ VAKA BİLDİRDİ VE HERKES POZİTİF OLDU"

Konuya aşina bir kaynak, haber ajansına Quanta kampüsünde çok sayıda enfeksiyon olduğunu söyledi. Li soyadlı işçi, "Her yatakhane günde birkaç pozitif vaka bildirdi ve sonunda herkes pozitif oldu" dedi. Li sadece odasında sekiz enfeksiyon olduğunu da öne sürdü.

İşçiler, olumlu sonuç aldıktan sonra da birçok vakanın düzgün bir şekilde izole edilmediğini söyledi ve izolasyon için yetersiz alan olduğunu ve bunun daha fazla enfeksiyona yol açtığını iddia etti. Personele göre, 5 Mayıs'ta meydana gelen olayın bu görüntülerin nedeni ise fabrikalarda çalışanlar arasında pozitif vaka tespit edildiğine dair dolaşan söylentilerdi.

"TEKRAR KARANTİNA KORKUSU İLE KAÇTILAR"

İddiaya göre yurtlarına geri dönme emrini duyan ve yakında fabrikaya kapatılacaklarından korkan çalışanlar hızla fabrikadan kaçmaya çalıştı.

Görüntüler tam olarak doğrulanmazken, söz konusu videolar Çin'in sosyal medya ağlarında hızla sansürlendi. Ancak olay kısa sürede Twitter, Facebook gibi platformlara yayıldı.

ŞANGHAY YETKİLİLERİ "ZAFER YAKIN" DEDİ

Artan koronavirüs vakaları sebebiyle kademeli kapanma kararının alındığı Çin'in en büyük şehri Şanghay'daki yetkililer ise "zaferin yakın" olduğu söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsün yayılmasını durdurmak için yetkililer evden çalışmayı tavsiye ederken, Şanghay'daki yetkililer bu ay kentte salgını kontrol almayı hedefliyor.

Şehir yönetimi, 20 Mayıs’ta karantina bölgeleri dışında "sıfır vaka" hedefine ulaşılmayı hedeflendiğini bildirdi.