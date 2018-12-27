Çin'de eski bakan yardımcısına rüşvetten ömür boyu hapis

27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de eski Devlet Güvenlik Bakanı yardımcısı Ma Jian, rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Ma, rüşvet almak ve içeriden bilgilendirme yoluyla ticari kazanç sağlanmasına yardımcı olmaktan suçlu bulundu.
Çin'in kuzeydoğusundaki liman kenti Dalian'da yapılan duruşmada Ma'ya ayrıca 50 milyon yuan (7,26 milyon dolar) para cezası verildi.
2015'te hakkında soruşturma açılan Ma, bir yıl sonra da Komünist Parti'den atılmıştı. Suçlamaları kabul eden Ma istinaf mahkemesine başvurmayacağını söyledi.
Mahkeme, Ma'nın siyasi gücünü kullanarak Çinli yetkililer tarafından aranan emlak milyarderi Guo Wengui'nin ticari kazanç sağlamasına yardımcı olduğunu açıkladı.
100 milyon yuan rüşvet alan Ma'nın ayrıca içeriden bilgiyle hisse senedi ticaretinden de para kazandığı belirtildi.
New York'ta yaşayan Guo, internette yayınladığı videolarda Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yetkililerinin adının karıştığı bir dizi yolsuzluk iddiasında bulunmuştu.
2012'de devlet başkanı olan Şi Jinping, kısa bir süre sonra ülkede yolsuzlukla savaş kampanyası başlattığını duyurmuş, iktidardaki Komünist Parti'yi yolsuzluktan arındırmak için üst düzey "kaplanların" yanı sıra alt kademe "sineklerin" de alaşağı edileceği vaadinde bulunmuştu.
Bu girişim Şi'ye halk içinde popülerlik kazandırmış, ancak Guo gibi bazı muhalifler, yolsuzlukla savaşın siyasi muhalifleri ortadan kaldırılmak için kullandıldığını vurgulamıştı.
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