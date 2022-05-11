AA

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise yüzde 8 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE'deki artışta belirgin değişim gözlenmezken, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'teki artış martta yüzde 1.5 iken nisanda yüzde 2.1 oldu.

Gıda fiyatları enflasyonu yüzde 1,9, gıda dışı enflasyon yüzde 2,2 oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artışın geçen ay ülkenin en büyük şehri Şanghay başta olmak üzere çok sayıda şehirde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıklardan etkilendiği tahmin ediliyor.