Çin'de düşen uçakta 132 kişinin öldüğü doğrulandı

Uçağın düştüğü Vucou şehrinin Tıng ilçesinde oluşturulan arama ve kurtarma komuta merkezinden yapılan açıklamada, 123 yolcu ve 9 mürettebatın tamamının öldüğü doğrulandı.
Açıklamanın ardından yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı.
KARAKUTUNUN İKİNCİ PARÇASI ARANIYOR
Öte yandan, uçağın karakutusunun yerini belirleyen elektronik sinyal cihazına ulaşıldığı, karakutunun ikinci parçasının hala bulunamadığı bildirildi.
Çin Sivil Havacılık İdaresi Uçuş Güvenliği Ofisi Başkanı Cu Tao, acil durum yer belirleyicisi cihazın bulunduğunu fakat uçuş verilerinin kaydedildiği ikinci karakutuyu bulmak için araştırmaların sürdüğünü belirtti.
Uçağın karakutularından biri 23 Mart'ta yapılan aramalarda bulunmuştu. İnceleme için Pekin'e gönderilen karakutunun kokpitteki seslerin kaydedildiği cihaz olduğu bilgisi aktarılmıştı.
Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında düşen uçağın kaza mahallindeki incelemeler yağmur altında zorlukla yürütülüyor.
Yaklaşık 300 görevlinin katıldığı çalışmaların tropik altı iklime sahip bölgedeki devam eden aralıklı yağış altında sürdürülebilmesi için ekipler biriken suyu pompalarla tahliye ediyor.
Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.
Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçakta 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti.
KARAKUTU İNCELEMESİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİNE IŞIK TUTABİLİR
"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı.
İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.
Uçuş izleme verileri, uçağın birkaç dakikada binlerce metre aşağı düştüğünü gösteriyor.
Uçuşları izleyen FlightRadar24'e göre, uçak 29,100 fit (yaklaşık 9000 metre) yükseklikte seyrederken, 2 dakika 15 saniye sonra 9.075 fite indiği görüldü.
Uçaktan en son, yerel saatle 14:22'de 3,225 fitteyken sinyal alındı.
Karakutu incelemesinin, uçağın neden beklenmedik şekilde burun üzeri dikey dalışla irtifa kaybettiğini aydınlatması umuluyor.
ÇİN'DEN ABD'YE ÇAĞRI
Çin, Boeing uçağı ABD'de üretildiği için, Amerikalı havacılık uzmanlarını da soruşturmaya katılmaya çağırdı.
Ancak Amerikalı yetkililer, Çin'de uygulanan sıkı Kovid-19 önlemleri nedeniyle bir ekip gönderemeyeceklerinden emin olmadıklarını bildirdiler.
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