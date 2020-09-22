Çin'de Devlet Başkanı Şi Jinping'i eleştiren 'emlak kralı' Ren Zhiqiang'a 18 yıl hapis cezası

Çin'de "Emlak kralı" olarak nitelendirilen iş insanı Ren Zhiqiang, yolsuzluk yapmakla suçlanarak yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ren, bu yılın başında Devlet Başkanı Şi Jinping'i eleştiren bir makale yazdıktan sonra kayıplara karışmıştı.
Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'a göre başkent Pekin'deki davada mahkeme 69 yaşındaki Ren Zhiqiang'ı "yolsuzluk yaptığı, rüşvet verdiği ve kamu fonlarını zimmetine geçirdiği" gerekçesiyle 620 bin dolar da para cezasına mahkum etti.
Mahkemenin resmi internet sitesinde yayımlanan kararda, Ren Zhiqiang'ın nerede olduğuna dair bilgi verilmedi.
Ren Zhiqiang'ın, "Gönüllü olarak tüm suçlarını itiraf ettiğini ve temyize başvurmayacağını mahkemeye bildirdiği" belirtildi.
İnsan hakları savunucuları ise "yolsuzluk suçlamalarının ülkede muhalif sesleri bastırmak için bahane olarak kullanıldığını" söylüyor.
Ren Zhiqiang'ın Mart ayında yayımladığı makalede aslında doğrudan Şi Jinping'in adı geçmiyor ancak koronavirüs salgınıyla mücadele yöntemlerinin eleştirildiği yazıda hedefin Devlet Başkanı olduğu anlaşılıyor.
Makalenin yayımlanmasının hemen ardından kayıplara karışan Ren Zhiqiang'la ilgili olarak Nisan ayında "kanunu ve disiplini ciddi şekilde ihlâl etmek" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.
O dönem Reuters haber ajansına konuşan arkadaşları, Ren Zhiqiang'la iletişime geçemediklerini ve çok endişeli olduklarını söylemişti.
Emekli olmadan önce Hua Yuan Emlak Şirketi'nin başında olan ve zenginliğiyle bilinen Ren Zhiqiang, eski üst düzey bakanlık yetkililerinden birinin oğlu ve yönetimde birçok kişiye çok yakındı. Ancak 2016'dan bu yana birkaç kez Komunist Parti'yi açıkça eleştirmişti.
Şi Jinping'in koronavirüs salgınıyla ilgili televizyonlarda yayımlanan bir konuşmasından hemen sonra yayımladığı son yazısında da, "Merakla ve itina ile konuşmayı inceliyorum ve gördüğüm şey, bir imparatorun yeni kıyafetlerini tanıttığı bir sunumdan ziyade bir palyaçonun çırılçıplak soyunup imparator olduğunu söylemeye devam etmesidir" ifadelerine yer vermişti.
Ren Zhiqiang'ın, hakkında soruşturma açıldıktan hemen sonra da Komunist Parti'den ihraç edildiği duyurulmuştu.
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