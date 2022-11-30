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Haberler İş-Yaşam

Çin'de daralma sinyali

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, kasım ayında da büyüme eşiğinin altına kaldı.

Giriş: 30.11.2022 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'de daralma sinyali
AA

Ulusal İstatistik Bürosunun (UIB) yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat ve imalat dışı sektörlerde ekonomik aktivitedeki düşüşü ortaya koydu.

İmalat sanayi PMI, geçen aya göre 1,2 puan azalarak 48'e, imalat dışı PMI ise 2 puan düşüşle 46,7'ye indi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Ekimde imalat sanayi PMI 49,2'ye, imalat dışı PMI ise 48,7'ye gerileyerek büyüme eşiğinin altına düşmüştü.

SALGIN TEDBİRLERİ BEKLENTİLERİ DÜŞÜRDÜ

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri güveni olumsuz etkiliyor.

Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşılamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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