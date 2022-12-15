Çin’de en sıkı Covid-19 kısıtlamalarının geçen hafta kaldırılmasıyla birlikte, "panik alışverişleri" arttı ve bazı ürünlerin tedariğinde sıkıntı yaşanıyor. Halk, özellikle ağrı kesiciler, grip ilaçları ve Covid testlerine hücum etti.

Limon ve C vitamini açısından zengin konserve şeftali su gibi bazı ürünler ise ne raflarda ne internette bulunamıyor.

Pandemi döneminde stoklamak için alışveriş küresel bir sorun olmuştu, ancak bu kapanmaların gevşetilmesinden sonra görülen ilk örnek oldu.

Çin’de de kuralların esnetilmesi, hastaların kendi evlerinde karantinaya girmesine izin verilmesi ve kendilerinin test yapmasına müsaade edilmesinin ardından halk, kış aylarında yeni bir dalga beklentisiyle panik halinde ilaç satın alıyor.

Ülkede Covid dalgasına hazırlık olarak yerel yönetimlere yoğun bakım servislerini geliştirme çağırısı yapılmıştı.

Sağlık sisteminin yükü kaldırmakta zorlandığına dair işaretler de var. Geçen hafta klinikler dolu olduğu için hastaların arabalarının içinde serum aldıklarını gösteren bir video ortaya çıkmıştı.

China Daily gazetesi; ağrı kesiciler, vitaminler ve grip ilaçlarına yönelik talepte bir patlama olduğunu yazdı.

Bazı yayınlarda boş eczane rafları görülürken, medyada ilaç şirketlerinin talebi karşılayabilmek için tam kapasite çalıştıklarını gösteren haberler yer aldı.

China Daily, panik alışverişinin yaygın görülmesi nedeniyle Guangzhou kenti yönetiminin “duyarlı alışveriş” yapılması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Getty Images C vitamini açısından zengin ve raf ömrü uzun konserve şeftali gibi ürünlere büyük bir ilgi var.

Global Times gazetesi de geçen hafta Covid-19 test kitlerinin satışının yüzde 300’den fazla arttığını bildirmişti.

Bazı alışveriş sitelerinde, limon, limon aromalı çalar, limon aromalı şekerler ve limon aromalı soda kalmadığı belirtildi.

Gazete, C vitamini açısından zengin ve raf ömrü uzu konserve şeftali gibi ürünlerin de bulunamadığını kaydetti.

İnternet üzerinde C vitamininin Covid semptomlarını hafiflettiği dedikodusu yayıldı. Doktorlar, kamu yayıncısı CCTV’de “aşırı derecede C vitamini alınmamasının hatta aşırı derecede şeftali yemenin öksürüğü kötüleştirebileceğini" söyledi.

Global Times gazetesi “çok fazla alkol tüketmenin virüs kapmayı önleyebileceği ve virüsü öldürebileceği” dedikodularının da asılsız olduğunu ve bunun sağlığa zararlı olduğunu yazdı.