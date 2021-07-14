Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı

Ciangsu eyaletine bağlı Sucou kentinde 12 Temmuz gecesi çöken otelde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

Sucou kent yetkilileri, enkazdan 17'si ölü olmak üzere 23 kişinin çıkarıldığını kaydetti.

Olayın ardından sağ kurtarılan 6 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, otelin neden göçtüğüne ilişkin soruşturma açılacağı bilgisini paylaştı.

54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.