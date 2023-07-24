Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Çin'de bir okulun spor salonunun çatısı çöktü, 11 kişi hayatını kaybetti

        Çin'de bir okulun spor salonunun çatısı çöktü, 11 kişi hayatını kaybetti

        Çin basınında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeydoğusunda bir okuldaki spor salonunun çatısı, bir kız voleybol takımı içeride antrenman yaparken çöktü. 11 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 24.07.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de bir okulun spor salonunun çatısı çöktü, 11 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin basınında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeydoğusunda bir okuldaki spor salonunun çatısı, bir kız voleybol takımı içeride antrenman yaparken çöktü. 11 kişi hayatını kaybetti.

        Olay dün yerel saatle 15:00'da (TSİ 09:00) meydana geldi.

        Görgü tanıkları, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu söylüyor, ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmadı.

        Heilongjiang eyaletindeki spor salonunda bulunan 19 kişiden sadece 8'i olaydan sağ kurtuldu.

        Yapılan ilk tespitlere göre binanın çatısına yağmur suyunu çekmek için perilit adlı bir cam yerleştirilmişti. Bu camın çatının çökmesine neden olduğu düşünülüyor.

        Çocukların aileleri kurtartma çalışmalarına ilişkin iletişim eksikliği olduğunu öne sürüyor.

        Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir adam, "Kızımın öldüğünü söylüyorlar ama onu göremedik bile. Çocukların hepsi, yüzleri çamurlu ve kanlı bir şekilde hastaneye götürüldü. Çocuğumu görmek için yalvardım. Ya o değilse?" diyor ve devam ediyor:

        "Yetkililer çocuklar hastaneye gönderildikten 4, 5 hatta 6 saat sonra ne yapıyor? Doktorlar, kurtarma çalışmalarının nasıl ilerlediği konusunda bizimle iletişim kurmuyor. Evde yaşlılarımız var, onları zihinsel olarak hazırlanmaları gerekiyor."

        Çin'de inşaat kazaları oldukça yaygın.

        Bunun gevşek güvenlik standartları ve yetersiz uygulamardan kaynaklandığı söyleniyor.

        Haziran ayında, Çin'in kuzeybatısındaki bir restoranda meydana gelen patlamada en az 31 kişi ölmüştü.

        Olay meydana geldiğinde bir restoran çalışanının sıvılaştırılmış gaz deposundaki kırık bir valfi değiştirdiği tespit edilmişti.

        Nisan ayında ise Pekin'deki bir hastanede çıkan yangında 29 kişi öldü ve hayatta kalan bazı çaresiz kişiler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor