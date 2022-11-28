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Haberler Otomobil

Çin'de atan vakalar VW'ye üretimi durdurttu

Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar, ülkedeki otomotiv üretimini uzun bir aradan sonra yeniden aksatmaya başladı. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurduğunu bildirdi

Giriş: 28.11.2022 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
Çin'de atan vakalar VW'ye üretimi durdurttu
AA

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar nedeniyle Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 dalgası nedeniyle Volkswagen'in Chengdu fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi.

Alman üreticinin Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı da salgın nedeniyle askıya alındı.

Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor.

Haberlerde, Kovid-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.

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