21 milyonluk şehrin karantinası süresiz olarak uzatıldı

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Çin'de Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ilan edilen kapanma süresiz olarak uzatıldı. Kentte son 24 saatte 116 yeni vaka kaydedildiği açıklandı. 21 milyonluk şehirde, vatandaşların testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verileceği açıklanmıştı.

1 Eylül'de ilan edilen karantinanın çarşamba günü sona ermesi bekleniyordu, ancak yetkililer bazı bölgelerde riskin halen devam ettiğini söyleyerek karantina kararını süresi olarak uzattı. Tedbirler nedeniyle, güz dönemine 1 Eylül'de başlaması planlanan okulların açılışı süresiz ertelendi.

Japon otomotiv şirketi Toyota, ABD'li çip üreticisi Intel ve elektronik ürün imalatçısı Foxconn gibi uluslararası şirketlerin fabrikalarının bulunduğu kentteki kapanmanın kritik sanayi kollarında tedarik zincirini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

The Guardian'ın haberine göre, şehirde Apple'ın tedarikçisi olan ve iPad ve Macbook'ları üreten Foxcomm ve Macbook'lar için parça üreten Jabil'in şehirde fabrikası bulunuyor. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

