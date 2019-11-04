Çin'de Alzheimer için geliştirilen ilaca onay çıktı

Çin'de Alzheimer hastalığı için geliştirilen ve dört haftada etkili olmaya başladığı öne sürülen yosun bazlı bir ilaca koşullu olarak onay verildi.

Onayı veren İlaç Güvenliği Kurumu'nun açıklamasına göre, Oligomannate adlı ilaç, hafif ve orta seviyedeki vakalarda etkili oluyor.

Kurum, onayı ilacın satışa çıkmasından sonra klinik deneylere devam edilmesi koşuluyla verdiğini açıkladı. Açıklamaya göre bu süre içinde ilaç yakından izlenecek ve şüpheli bir durumda satışı derhal durdurulacak.

CNN'in haberine göre ilacı Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Şanghay Materia Medica Enstitüsü geliştirdi.

Cell Research adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre yosun içindeki şeker, bağırsaklarda bulunan ve beyinde nöral dejenerasyon ve inflamasyona neden olan bakterileri baskılıyor.

Bu süreç, Oligomannate'i piyasaya sürecek olan Şanghay merkezli Green Valley adlı ilaç şirketinin klinik denemelerinde de teyit edildi.

'Dört haftada iyileşme belirtileri görülüyor'

Green Valley, etken maddesi kahverengi yosundan elde edilen ilacın 818 hastada denendiğini ve dört hafta kadar bir süre içinde hastaların idrak fonksiyonlarını "tatmin edici şekilde" iyileştirdiğini öne sürdü.

İlacın Çin'de "çok yakında" piyasaya çıkacağını açıklayan şirket, Oligomannate'in ülke dışında satışı için de izin başvurusu yaptığını, 2020'nin başlarında ABD ve Avrupa'da üçüncü aşama klinik deneylere başlamayı planladığını belirtti.