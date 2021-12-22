Çin'de alarm: 13 milyon kişiye test yapılacak

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Koronvirüsün ilk çıktığı yer olan Çin'de yine salgın alarmı var.

Çin'in Xi'an kentinde Salı günü 42 yerel vaka tespit edilmesinin ardından herkese toplu COVID-19 testi yapılacağı açıklandı.

'Sıfır COVID-19 vakası' stratejisini benimseyen Çin'de yaklaşık 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde ayrıca okullar kapatıldı ve insanlara dışarı çıkmamaları talimatı verildi.

Çin'de salgının başından bu yana toplam 100 bin vaka bildirilirken, 4,636 kişi hayatını kaybetti.