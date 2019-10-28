28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CNN'nin haberine göre, Çin'in Şandong eyaletinde, soyadının Tian olduğu belirtilen 67 yaşındaki kadın, emekli olmadan önce görev yaptığı Zaozhuang Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'nde cuma günü sezaryenle bir kız çocuk dünyaya getirdi.
Hastanenin bir sözcüsü CNN'e, Tian'ın "doğal yolla" hamile kaldığını aktardı.
Doğumun ardından anne ve bebeğinin yoğum bakım ünitesine alındığını belirten sözcü, bugün itibarıyla her ikisinin yaşam bulgularının da normal seviyede olduğu bilgisini paylaştı.
Doğumu yaptıran doktorlardan Liu Chengwen, Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) yaptığı açıklamada, çeşitli sağlık sorunları bulunan Tian'ın, sezaryenle doğum yaptığını dile getirerek, "İleri yaş gebeliği ve çeşitli komplikasyonlara rağmen oldukça şanslıydık." dedi.
Doktor Liu, 67 yaşındaki anne Tian'ın yumurtalıklarının, 40'lı yaşlardaki kadınların yumurtalıklarıyla benzer durumda olduğunu söyledi.
Bebeğin, 2,56 kilogram doğduğu bilgisi paylaşıldı.
BEBEĞE "CENNETTEN GÖNDERİLEN HEDİYE" ANLAMI TAŞIYAN İSİM VERİLDİ
Anne Tian'ın eşi 68 yaşındaki Huang, "Qilu Evening News" gazetesine, çiftin yeni bebeklerine "cennetten gönderilen hediye" anlamına gelen "Tianci" adını koymaya karar verdiklerini ifade etti.
Biri kız, biri erkek 2 çocuk, birkaç torun sahibi olduklarını anlatan Huang, en büyük torunlarının bu yıl 18 yaşına girdiğini söyledi.
Çiftin çocuklarının, ebeveynlerinin yeni bir bebek sahibi olmasına karşı çıktığı ifade edilirken, Tian, CCTV'ye "Kızım, bu küçük bebeği doğurursam, bizimle tüm bağlarını koparacağını söyledi." diye konuştu.
"South China Morning Post" gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberinde, anne Tian'ın doğumun "sancılı" olduğunu söylediği, eşi Huang'ın ise "110 yaşına kadar yaşamaya gayret göstereceğiz." dediği aktarıldı.
"ÜLKEDE DOĞUM YAPAN EN YAŞLI KADIN" OLABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR
"China Daily" gazetesinin haberine göre, 2016'da Çin'in Jilin eyaletinden 64 yaşındaki bir kadın, erkek çocuk dünyaya getirmişti.
Tian'ın, "ülkede doğum yapan en yaşlı kadın" olabileceği ifade ediliyor.
Geçen ay, Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde, tüp bebek tedavisi gördükten sonra hamile kalan 73 yaşındaki bir kadın, ikiz bebek dünyaya getirmişti.
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