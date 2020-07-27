Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası görüldü

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı irtibatlı 61 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 57 yeni vakadan 41'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 16’sı da Liaoning ve Jilin eyaletlerinde tespit edildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de son 2 haftada 200'ün üzerinde vaka görüldü.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 891’e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 918 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 339 olarak açıklandı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı irtibatlı 25 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 9 vakadan 8’i başkent Seul’de görüldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 175’e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 905 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte 1 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 299'a ulaştı.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.