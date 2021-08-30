Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı, 18 yaşından küçüklerin online oyun oynama süresi sınırlandırıldı

Çin, 6 ve 7 yaşındaki çocuklara yazılı sınav uygulamasının yasaklandığını açıkladı. 18 yaşından küçük çocukların online oyun oynama süreleri de Cuma günü, hafta sonu ve tatillerde bir saatle sınırlandırıldı.
Rekabetin yüksek olduğu Çin'de eğitim sisteminde öğrenciler ve veliler üzerindeki baskılarına atılan adımla hafifletilmesi amaçlanıyor.
Çin'de öğrenciler ilkokul birinci sınıftan başlayıp 18 yaşında üniversiteye giriş sınavına kadar birçok sınava tabi tutuluyordu.
Eğitim Bakanlığı, sınav baskısının öğrencilerin "fiziksel ve ruhsal sağlığına" zarar verdiğini söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sınavlar okul eğitiminin önemli bir parçası ama bazı okullar aşırıya kaçarak öğrenciler üzerinde fazladan yük oluşturuyor… bunun düzeltilmesi gerekiyor" denildi.
Okulların her dönem yapacağı sınav sayısı da yeni kurallara göre sınırlanıyor.
Eğitim Bakanlığı, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yazılı sınav yapılmayacağını, diğer sınıflara ise her dönem bir bitirme sınavı uygulanabileceğini belirtiyor. Ortaokul öğrencileri dönem aralarında da sınava tabi tutulabilecek. Ancak ilkokullar arası veya bölgeler arası sınavlara izin verilmiyor.
Ortaokul son sınıf öğrencileri dışındakilere haftalık veya aylık testlere, ünite sınavları gibi ek sınavlara, akademik araştırma adı altında yapılan sınavlara da izin verilmeyecek.
Çin sosyal medya platformu Wiobo'da yeni kurallara yönelik karışık tepkiler dile getirildi. Bazıları çocuklar üzerindeki baskıların azalması yönünde atılmış doğru bir adım olarak değerlendirirken, bazıları da okulların sınav olmadan yetenekleri nasıl ölçeceğini sorgulayan paylaşımlarda bulundu.
Eğitimde reformlar
Çin'de bir süredir eğitim sisteminde reformlar yapılıyor.
Temmuz'da alınan bir kararla, online ders veren özel şirketlerin temel derslerde eğitimden kar etmelerinin önüne geçildi. Çin'de özel ders sektörünün yıllık cirosu 120 milyar dolar tutarındaydı.
Eğitime yapılan yabancı yatırımlar da sınırlandırıldı.
Bu adımlar, ülkede doğum oranlarının en düşük seviyeye indiği bir dönemde, çocuk yetiştirme masraflarının azaltılması çabası olarak görüldü.
Ülkede eğitim eşitsizliği de önemli bir sorun. Zengin aileler çocuklarını en iyi okullara göndermek için büyük paralar harcıyor.
İyi okulların olduğu bölgelerdeki konut fiyatları da sürekli tırmanıyor.
Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Eğitim Bakanlığı bu yıl birinci sınıflara ev ödevi verilmesini de yasakladı; ortaokul öğrencilerinin ödev süresini de 1,5 saatle sınırladı.
Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı, 18 yaşından küçüklerin online oyun oynama süresi sınırlandırıldı/cin-de-6-ve-7-yasindaki-ogrencilere-yazili-sinav-yapilmasi-yasaklandi-18-yasindan-kucuklerin-online--3177127
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