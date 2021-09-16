Çin'de 6 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezine (CENC) göre, merkez üssü Luzcou şehrinin Luşien ilçesi olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yerel saatle 04.33'te meydana gelen depremde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.