Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gongşien ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre; yerin 15 kilometre altında kaydedilen sarsıntının herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.