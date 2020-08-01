Çin'de 45, Hong Kong'da 121, Güney Kore'de 31 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6'sı yurt dışı irtibatlı 45 Kovid-19 vakasına rastlandı.
Yurt içi kaynaklı 39 yeni vakadan 31'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 8'i Liaoning eyaletinde tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 84 bin 337'ye çıktı.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 989 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı 714 olarak açıklandı.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.
- Hong Kong
Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 121 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 273’e, ölüm sayısı ise 29’a ulaştı. Virüs bulaşan 1751 kişi iyileşirken, 43’ünün durumu kritik olan 1493 vaka ise tıbbi gözetim altında tutuluyor.
Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.
- Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı irtibatlı 31 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 14 bin 336'ya çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 233 kişi iyileşti.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, virüse bağlı can kaybı sayısı 301'de kaldı.
- Salgının odağındaki kilise cemaatini lideri gözaltına alındı
Suwaon kentinde, savcılar şubat ve martta hükümetin koyduğu sosyal mesafe tedbirlerine aykırı hareket ederek virüsün yayılmasına yol açtığı gerekçesiyle Shincheonji İsa Kilisesi cemaati lideri Lee Man-hee'yi gözaltına aldı.
Kilise cemaati içindeki yayılma 5 bin 200'den fazla vakaya yol açmıştı.
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